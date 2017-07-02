Месси с женой сделали одинаковые свадебные татуировки

30-летний аргентинский футболист "Барселоны" и его супруга Антонелла Рокуццо запечатлели дату собственной свадьбы на безымянных пальцах.

Об этом стало известно из соцсети девушки: в "инстаграме" Рокуццо разместила необычное фото. На снимке видно, что прямо под обручальными кольцами Лео и Антонеллы красуется дата свадьбы пары — XXX-VI-XVII (30.06.2017. — Прим. Лайфа).

Para siempre❤️ Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) Июл 1 2017 в 12:14 PDT

Напомним, Месси и Рокуццо знакомы с восьми лет. Пара уже воспитывает двоих детей и лишь в этом году решила официально зарегистрировать отношения. Церемония состоялась в пятницу в Росарио — родном городе молодожёнов.

По информации испанской прессы, команда Месси — "Барселона" начнёт подготовку к новому сезону с 12 июля. Сообщается, что руководство клуба пошло навстречу своему суперфорварду и теперь аргентинец присоединится к остальным лишь в конце месяца. А пока Месси с женой намерены отправиться в медовый месяц на Багамские острова.