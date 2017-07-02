Марадона, Роналдо и Десайи посетят финал Кубка конфедераций

Как сообщает пресс-служба ФИФА, главный матч года между сборными Чили и Германии с трибун арены "Санкт-Петербург" посмотрят величайшие звёзды из мира футбола.

Финал Кубка конфедераций посетит сразу несколько суперзвёзд мирового футбола: чемпион мира из Аргентины Диего Марадона (1986), бразильский двукратный победитель главного футбольного турнира Роналдо (1994, 2002) и триумфатор мундиаля 1998 года из Франции Марсель Десайи. Также гостями финала КК станут Жулио Баптиста и легендарный чилийский форвард Иван Саморано.

Кроме того, в Россию на время вернулись местные любимцы — бывший футболист "Анжи" Самуэль Это'о и экс-звезда петербургского "Зенита" Халк.

Напомним, финальный матч Кубка конфедераций — 2017 сборные Чили и Германия сыграют уже сегодня. Начало трансляции в 21:00 по московскому времени.