Португалия и Мексика назвали составы на матч за бронзу Кубка конфедераций

Через несколько минут на московском стадионе "Открытие-арена" бронзу Кубка конфедераций разыграют футболисты из Португалии и Мексики. Команды выйдут на поле в следующих составах.
Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Луиш Нету, Элизеу, Данилу, Желсон Мартинш, Жоау Моутинью, Нани, Пицци, Андре Силва.
Мексика: Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Луис Рейес, Эктор Морено, Мигель Лайюн, Рафаэль Маркес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Орибе Перальта.
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2017 г.
Представляем стартовые составы сборных на сегодняшнюю игру! #PORMEX
LIVE: https://t.co/O0c5arsgOr pic.twitter.com/rnDE9egcX0
Напомним, матч за третье место Кубка конфедераций — 2017 начнётся в 15:00 по московскому времени.
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