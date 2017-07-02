Португалия и Мексика назвали составы на матч за бронзу Кубка конфедераций

Команды-участницы предпоследнего матча в рамках КК-2017 объявили имена футболистов, которые будут бороться за третью ступень пьедестала почёта.

Через несколько минут на московском стадионе "Открытие-арена" бронзу Кубка конфедераций разыграют футболисты из Португалии и Мексики. Команды выйдут на поле в следующих составах.

Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе, Луиш Нету, Элизеу, Данилу, Желсон Мартинш, Жоау Моутинью, Нани, Пицци, Андре Силва.

Мексика: Гильермо Очоа, Нестор Араухо, Луис Рейес, Эктор Морено, Мигель Лайюн, Рафаэль Маркес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Орибе Перальта.

Напомним, матч за третье место Кубка конфедераций — 2017 начнётся в 15:00 по московскому времени.