Португальцы без Роналду не смогли реализовать пенальти в матче против Мексики

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Португальцы без Роналду не смогли реализовать пенальти в матче против Мексики

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

21-летний нападающий действующих чемпионов Европы Андре Силва не забил с одиннадцати метров в ворота мексиканского голкипера Гильермо Очоа.

Приемник Криштиану Роналду, как принято называть молодого нападающего португальцев Силву, не смог реализовать пенальти в мачте за третье место Кубка конфедераций.

На 14 минуте мексиканец Рафаэль Маркес в собственной штрафной задел ногой Андре Силву. Арбитр после просмотра видеоповтора указал на точку в штрафной мексиканцев. Силва, заработавший пенальти, по справедливости отправился его реализовывать.

<p>Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

Нападающий пробил в левый нижний угол ворот сборной Мексики, но голкипер Гильермо Очоа оказался там раньше мяча и отбил удар соперника.

Счёт в мачте пока не открыт.

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