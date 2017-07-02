Португалия обыграла Мексику в матче за бронзу Кубка конфедераций — 2017

В Москве действующие чемпионы Европы переиграли лучшую сборную Северной Америки (2:1) и заняли третье место на главном футбольном турнире года.

В предпоследнем матче Кубка конфедераций зрители "Открытие-арены" увидели почти всё: и ставший "классическим летним" московский дождь, и яркое июльское солнце, автогол, пару пенальти и красных карточек.

Футболисты сборных Португалии и Мексики с первых минут матча показали, что бронза отнюдь не утешительная медаль на таком турнире, за неё придётся биться, что они и делали 120 игровых минут.

Через 14 минут после стартового свистка игрок португальцев Андре Силва был в шаге от первого гола в матче. Молодой нападающий заработал пенальти, но, увы, не смог его реализовать. Голкипер сборной Мексики угадал угол, в который бил Силва, и не позволил мячу залететь в сетку ворот.

После нереализованного пенальти португальцы не отчаялись и продолжили активно атаковать соперника. Мексиканцы пытались опасно отвечать, но в первой 45-минутке обошлось без голов.

После перерыва игроки Португалии снова пошли в активный прессинг, но в воротах мексиканцев по-прежнему намертво стоял Очоа, демонстрируя сейв за сейвом.

На 55-й минуте атака мексиканцев завершилась голом, правда в авторах этого мяча числится соперник. Защитник сборной Португалии и петербургского "Зенита" Луиш Нету в своём первом матче за национальную команду на этом Кубке конфедераций стал автором автогола. После прострела с левого фланга от Чичарито мяч угодил точно в ногу Нету, после чего влетел в ворота португальцев — 0:1!

На последних минутах матча, когда мексиканцы мысленно уже примеряли бронзовые медали Кубка конфедераций, португальцам удалось забить важнейший мяч.

На 91-й минуте Пепе подошвой срезал мяч в угол ворот Очоа — 1:1!

Этот гол португальцев продлил борьбу за бронзу ещё на полчаса.

В первом экстра-тайме игру, по сути, сделал арбитр из Саудовской Аравии, назначив в ворота Мексики неоднозначный пенальти. На этот раз португальцы силами Адриена Силвы смогли реализовать одиннадцатиметровый, футболист на силу пробил в правый верхний угол — 2:1.

Во втором экстра-тайме арбитр и вовсе решил оставить в командах лишь по 10 игроков, удалив сначала португальского защитника Нелсона Семеду, а чуть позже — форварда мексиканцев Рауля Хименеса.

Итог встречи: Португалия увозит бронзу Кубка конфедераций к Роналду, а Мексика, став одной из любимых команд наших зрителей, покидает Россию в шаге от пьедестала.

Кубок конфедераций. Матч за третье место

Португалия — Мексика — 2:1 (0:0)

Голы: Нету, 55 (авт). Пепе, 90. А. Силва, 104.