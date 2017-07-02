Виктория Лопырёва: Игра Смолова на Кубке конфедераций? Я в этом некомпетентна

Посол чемпионата мира 2018 года российская модель Виктория Лопырёва в преддверии финала Кубка конфедераций пригласила иностранцев в будущем году в Россию, а игру нашей сборной комментировать не стала.

За несколько часов до финала Кубка конфедераций Лопырёва поучаствовала в промоакции ЧМ-2018 в пресс-центре "Арены Санкт-Петербург". Она дала несколько интервью различным телекомпаниям мира и настоятельно приглашала всех посетить чемпионат мира в России, рассыпаясь в комплиментах иностранным журналистам. Особенно приятных слов удостоились армянские телевизионщики — как сказала Лопырёва, гостеприимство армян, может быть, не сравнится с русским, но тем не менее она ждёт гостей из Армении в 2018 году. А на попытки чилийцев вытянуть из неё слова поддержки латиноамериканской сборной в финале Виктория не поддалась и отослала всех в свой "инстаграм".

Кроме того, 33-летняя модель прошла по стендам городов-хозяев чемпионата мира. Дольше всего внимание Лопырёвой удерживал Саранск — здесь девушка остановилась и записала для приветствующего всех робота видеообращение к болельщикам. Робот, судя по выражению "лица", был ошарашен визитом таких персон.

А вот на вопрос корреспондента Лайфа, как ей игра вылетевшей в групповом турнире сборной России и в частности главной её звезды Фёдора Смолова, Лопырёва уклончиво ответила, что не компетентна рассуждать на данную тему.

Напомним, финал Кубка конфедераций состоится в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 по московскому времени. Приз лучшему игроку по итогам финала вручит именно Лопырёва.