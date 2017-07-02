Елена Исинбаева: Сборной России не хватило мастерства и желания выиграть

Прославленная российская спортсменка, рекордсменка в прыжках с шестом прокомментировала результат россиян на Кубке конфедераций.

В преддверии финала турнира Исинбаева прошла по стендам городов-хозяев чемпионата мира 2018 года в пресс-центре арены "Санкт-Петербург" и сфотографировалась с журналистами. Появление олимпийской чемпионки вызвало аншлаг: заполучить селфи с одной из лучших легкоатлеток всех времён хотели даже сами фотографы.

Кроме того, Елена высказала корреспонденту Лайфа своё мнение об итогах Кубка конфедераций для сборной России.

— Елена, как считаете, чего не хватило нашим для выхода из группы?

— Мастерства. И желания победить, наверное.

— Думаете, не хотели выиграть?

— Да даже если и хотели... Одного хотения мало.

Финал Кубка конфедераций Германия — Чили пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 по московскому времени.