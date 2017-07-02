Халк: "Зенит" — моя семья, буду рад вернуться в команду

30-летний бразильский нападающий в разговоре с СЭ признался, что рассматривает вариант с возвращением в стан сине-бело-голубых.

Халк приехал в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть на финал Кубка конфедераций между командами Чили и Германии, который состоится сегодня на новом стадионе в Северной столице в 21:00 по московскому времени.

Форвард рассказал журналистам, что следит за успехами своей бывшей петербургской команды и рассматривает вариант с возвращением в клуб.

— Я слежу за "Зенитом", но у меня ещё три года контракта. Однако если меня позовут обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. "Зенит" — часть моей семьи, — отметил Халк.​

Напомним, Халк провёл в Петербурге четыре года (2012–2016 гг.). Позже бразилец сменил РФПЛ на китайский чемпионат и стал игроком "Шанхай СИПГ".