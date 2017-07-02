Цискаридзе и Егор Крид закрыли Кубок конфедераций в Петербурге

На стадионе "Санкт-Петербург" за полтора часа до финала прошла красочная церемония закрытия турнира.

В начале церемонии импровизированные часы Петропавловской крепости, высвеченные на газоне стадиона, повернулись вспять, и зрителям (арена была заполнена примерно на 20%) показали первую постановку "Лебединого озера" (в Мариинском театре в 1895 году) — в сцене принимал участие, что интересно, выступавший более 20 лет в московском Большом театре Николай Цискаридзе. Затем Алексей Смертин и Александр Кержаков "поучаствовали" в первом футбольном матче на территории России — 1897 года.

После этого организаторы церемонии вкратце показали историю Кубка конфедераций. На поле появлялись символы стран — победительниц турниров прошлых годов — датские корабли, гигантское сомбреро в честь триумфа Мексики в 1999 году, прошёл бразильский карнавал и модные "французы" в дизайнерских костюмах.

Закрыли церемонию песней в честь волонтёров и организаторов турнира Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash.

Редкие периоды тишины на стадионе прерывали своим фирменным скандированием Chi, Chi, Chi, le, le, le чилийские болельщики.

Параллельно на технических мониторах шла гонка между автобусами сборных Германии и Чили, которые ехали по свободным питерским дорогам на Крестовский остров. Буквально на две минуты на арене появились немцы.