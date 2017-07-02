"Зенит" затроллил португальца Нету, забившего гол в свои ворота на КК-2017

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"Зенит" затроллил португальца Нету, забившего гол в свои ворота на КК-2017

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Ироничный пост об "успехах" защитника сине-бело-голубых и сборной Португалии на Кубке конфедераций появился в "твиттере" петербургской команды.

В мачте за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:1) 29-летний португальский футболист Луиш Нету оформил автогол.

Этот нелепый удар в свои ворота тут же начали смаковать в Сети, к массовому троллингу присоединился и клуб португальца.

Так, у себя в "твиттере" питерцы привели статистику успехов игроков сине-бело-голубых на Кубке конфедераций, отметив, что Нету стал первым зенитовцем, поразившим ворота на турнире... Правда свои.

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Позже этот пост исчез из профиля "Зенита".

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