Сборные Чили и Германии определились с составами на матч за золото КК-2017

В 21:00 по московскому времени стартует заключительный матч Кубка конфедераций. Команды из Германии и Чили определились, кто из футболистов достоин бороться за золото турнира в России.
Германия: Марк-Андре тер Штеген, Шкодран Мустафи, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль, Тимо Вернер.
Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Пабло Эрнандес, Гари Медель, Эдуардо Варгас, Марсело Диас, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Жан Босежур.
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2017 г.
Представляем стартовые составы финалистов #КК2017!#CHIGER
LIVE: https://t.co/6w0X1A3God pic.twitter.com/cVfrhQ2zWo
Лайф проведёт текстовую трансляцию встречи.
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