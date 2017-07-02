Сборные Чили и Германии определились с составами на матч за золото КК-2017

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Сборные Чили и Германии определились с составами на матч за золото КК-2017

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Через считаные минуты на арене "Санкт-Петербург" за звание лучшей команды поборются победители Кубка Америки и действующие чемпионы мира по футболу.

В 21:00 по московскому времени стартует заключительный матч Кубка конфедераций. Команды из Германии и Чили определились, кто из футболистов достоин бороться за золото турнира в России.

Германия: Марк-Андре тер Штеген, Шкодран Мустафи, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль, Тимо Вернер.

Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Пабло Эрнандес, Гари Медель, Эдуардо Варгас, Марсело Диас, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Жан Босежур.

Лайф проведёт текстовую трансляцию встречи.

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