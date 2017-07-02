Сборные Чили и Германии определились с составами на матч за золото КК-2017

Через считаные минуты на арене "Санкт-Петербург" за звание лучшей команды поборются победители Кубка Америки и действующие чемпионы мира по футболу.

В 21:00 по московскому времени стартует заключительный матч Кубка конфедераций. Команды из Германии и Чили определились, кто из футболистов достоин бороться за золото турнира в России. Германия: Марк-Андре тер Штеген, Шкодран Мустафи, Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Юлиан Дракслер, Леон Горецка, Себастьян Руди, Ларс Штиндль, Тимо Вернер. Чили: Клаудио Браво, Маурисио Исла, Алексис Санчес, Артуро Видаль, Пабло Эрнандес, Гари Медель, Эдуардо Варгас, Марсело Диас, Гонсало Хара, Чарлес Арангис, Жан Босежур.

Представляем стартовые составы финалистов #КК2017!#CHIGER

LIVE: https://t.co/6w0X1A3God pic.twitter.com/cVfrhQ2zWo — #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2017 г. Лайф проведёт текстовую трансляцию встречи.