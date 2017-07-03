Клаудио Браво: Никаких сожалений. Мы играли сердцем!

34-летний голкипер сборной Чили прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка конфедераций от сборной Германии (0:1).

Клаудио Браво был признан лучшим голкипером турнира и получил памятный трофей из рук президента ФИФА Джанни Инфантино — "Золотую перчатку".

После матча голкипер признался, что по ходу турнира он и его товарищи по сборной испытывали серьёзную усталость, но преодолевали себя.

— Мы ни о чём не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но всё равно — никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы, — сказал Браво.