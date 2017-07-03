Чилийского футболиста ограбили во время финала Кубка конфедераций

По сообщениям 24horas, 33-летний форвард итальянского "Дженоа" Маурисио Пинилья стал жертвой квартирного ограбления.

Как рассказал сам футболист чилийским журналистам, о краже он узнал в воскресенье ночью. Пинилья вернулся в свою квартиру в коммуне Лас-Кондес после просмотра финала КК-2017 Германия — Чили (1:0) и обнаружил, что входная дверь взломана.

— Я в высшей степени шокирован! Мы с семьёй планировали вернуться в Европу и хранили все вещи здесь, и вдруг всё исчезло.... Некоторые из украденных вещей хранились в надёжном сейфе: часы, ювелирные изделия. Также украли дорогие сумки. Всё это мы с женой наживали 14 лет. Но финансовая сторона не слишком важна. Страшно представить, что могло случиться, если бы в момент ограбления дома находились дети, — цитирует форварда 24horas .

Позже выяснилось, что грабители успели вынести вещей из дома Пинильи более чем на $1,5 миллиона.