"Зенит-арена" испытание выдержала! Как Петербург провёл финал Кубка конфедераций

Корреспондент Лайфа побывал на финале главного турнира года, который в преддверии чемпионата мира 2018 года доказал: организовать в России праздник футбола, который понравится всем, — дело реальное.

Первым делом скажем, что России никогда не доводилось проводить футбольное соревнование таких масштабов.

Вторым делом — что ни от одного иностранца не довелось слышать негативного отзыва о России и организации турнира. Прямо во время написания заметки в одном из петербургских кафе специально опросил всех иностранных болельщиков, тусовавшихся внутри: в худшем случае применялись эпитеты "хороший", чаще — "идеальный", "прекрасный", "удивительный".

В современной России не так много причин для единения вокруг чего-то позитивного. Спорт, возможно, наиболее естественный для этого повод. И в случае с Кубком конфедераций спорт в очередной раз не подвёл. Финал турнира в Петербурге — лишнее тому подтверждение.

Надо сказать огромное спасибо чилийским болельщикам: они сделали этот турнир. Ещё в начале путешествия в поезде из Москвы в Петербург своё появление в вагоне два чилийца анонсировали громогласным Chi, Chi, Chi, le, le, le, viva Chile, с удовольствием фотографировались и разговаривали то на английском, то на языке жестов с русскими болельщиками. Уровень комплиментов России от этих ребят переходил все разумные границы. Как оказалось, горячие латиносы живут в Германии. Причём немцев не любят за расизм и скучные лица, а русских назвали такими же открытыми, как южноамериканцы, особенно восторгаясь девушками. Возможность повосторгаться ещё чилийцы не теряли даже в поезде — и листали Tinder. Кубок конфедераций, по их словам, перевернул их "голливудское" представление о России.

Из всех недостатков организации из гостей удалось выудить, что им не доставало навигации на английском в аэропортах и знания языка у волонтёров. Но волонтёры, как и в случае с Сочи-2014, всё равно делали погоду. Ставший уже классикой трюк "Дай пятёру волонтёру" сбоев не давал что при обращении к иностранцу, что к россиянину. Кстати, гостей издалека на матче хватало: были и африканцы, и китайцы, и флаги США, Узбекистана — помимо традиционных мексиканских, чилийских и немецких. И все заговаривали друг с другом без всякого повода, улыбались, смеялись.

Интересно, что проводница того же бесплатного поезда Москва — Санкт-Петербург в ответ на вопрос о том, заставляют ли их учить англицкое наречие, рассказала, что нескольких её коллег отправляли в Казань на специальные курсы, а к поезду обязательно стараются прикрепить хотя бы одного англоговорящего стюарда. Словом, усилия по улучшению ситуации предпринимаются.

Стадион на Крестовском ругать будут долго — может быть, дольше, чем он строился. Но для России это сооружение поистине уникально. И дело даже не столько в самой чаше арены, в которой автоматически создаётся ощущение европейского футбола.

Если Москва на этом Кубке конфедераций могла похвастаться более готовым стадионом, то лучшей прилегающей территории, чем у "Арены Санкт-Петербург" (с понедельника — снова "Зенит-арена"), не придумать. Путь от метро к стадиону лежит через один из лучших парков развлечений в России с ужасными, как атаки сборной Германии, американскими горками, катапультами, каруселями. Вся аллея шумит детскими голосами, и по пути на стадион ты как будто окунаешься в юность, заражаешься воспоминаниями. А детская радость — неотъемлемая часть любого праздника.

А финал Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге был, безусловно, праздником. Арена находится прямо на берегу Финского залива, и по контуру Крестовского острова идёт по роскошным мостам Западный скоростной диаметр. За несколько часов до матча на воде тренировались любители парусного спорта, что в редкую для Питера не дождливую погоду переносило из самого северного миллионника в мире на какой-нибудь южный курорт.

Что касается самого финала — он получился вопреки всей праздничной атмосфере каким-то циничным. Как ни пели чилийские фанаты, как ни били по воротам чилийские игроки (а они это сделали 20 раз) — выиграла Германия. Как в бессмертной фразе Гари Линекера: "В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы".

Победа Германии на главном турнире года если не вторым, то "полуторным" составом, подводит нас к вопросу: а не началась ли эпоха немецкого доминирования в мировом футболе? Последний раз одна сборная выигрывала два чемпионата мира подряд в 1958 и 1962 годах — это была Бразилия времён Пеле. Посмотрим, удастся ли сравняться с Королём Футбола Лёву и кого из триумфаторов Кубка конфедераций — 2017 он привезёт в Россию в следующем году.