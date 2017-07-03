СМИ: Акинфеев угрожает Черчесову уходом из сборной России

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СМИ: Акинфеев угрожает Черчесову уходом из сборной России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на собственные источники, сразу у нескольких ведущих футболистов в стане национальной команды существует серьёзный конфликт с главным тренером.

Стиль управления командой Станислава Черчесова вызвал массовое недовольство среди игроков сборной России.

Сообщается, что Василий Березуцкий, Артём Дзюба и Алан Дзагоев прекратили выступления за национальную команду именно из-за тренера. Недоволен манерой руководства Черчесова и Фёдор Смолов.

Более того, основной голкипер сборной Игорь Акинфеев в присутствии сразу нескольких свидетелей бросил вызов Черчесову, пригрозив уходом из команды.

Напомним, на домашнем Кубке конфедераций сборная России не смогла выйти из группы, проиграв два из трёх матчей.

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