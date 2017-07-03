Футболист Терри после 19 лет в "Челси" покинул клуб, чтобы бороться со Слуцким

37-летний легендарный английский защитник спустя почти два десятилетия работы в лондонской команде сегодня официально перешёл в бирмингемскую "Астон Виллу", выступающую в Чемпионшипе.

Об этом стало известно из "твиттера" владельца "львов" Тони Ся.

— Джон Терри, добро пожаловать в "Астон Виллу", — гласит сообщение.

Контракт Терри с новой командой рассчитан на один год.

Напомним, по окончании сезона 2016/17 Терри покинул "Челси".

Защитник выступал за команду с 1998 года, провёл с лондонцами 690 матчей, в которых забил 65 голов. В предыдущем сезоне Терри сыграл в девяти встречах в АПЛ и забил один мяч.

Нынешний клуб Джона Терри — "Астон Вилла" — выступает в Чемпионшипе. В этом же дивизионе играет и команда россиянина Леонида Слуцкого "Халл Сити".