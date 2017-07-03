Слуцкий провёл первую тренировку в "Халл Сити"

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Слуцкий провёл первую тренировку в "Халл Сити"

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Фото:twitter.com/HullCity

Сегодня футболисты английского клуба впервые потренировались под руководством российского наставника — 46-летнего Леонида Слуцкого.

Игроки "Халл Сити" в первый день после отпуска приступили к подготовке к новому сезону в Чемпионшип.

После тренировок в Англии "Халл" отправится на предсезонные сборы в Португалию, где сыграет несколько товарищеских матчей.

До тренировки Слуцкий встретился с фанатами английского клуба, сделал фото с поклонниками и раздал автографы всем желающим.

Напомним, Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити" в начале июня. Контракт россиянина с новой командой рассчитан на два года.

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