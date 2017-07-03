Кержаков: В футболке "Зенита" вы меня уже вряд ли увидите

34-летний нападающий в эфире клубного радио петербургской команды признался, что уже потерял надежду снова играть в составе сине-бело-голубых.

Александр Кержаков сообщил, что руководство "Зенита" предлагает ему работу в структуре команды, но сам футболист решение пока не принял.

— Слова Фурсенко о том, что я останусь в клубе на какой-то должности и буду учиться, близки к истине. И Константин Сарсания предлагает вариант сотрудничества с клубом не в роли футболиста. Конечно, нужно всё обдумать и взвесить, всё определится в ближайшее время, — сказал Кержаков. — В футболке "Зенита" вы меня вряд ли уже увидите. Если бы у меня была возможность, то сейчас я был бы на сборах, но раз я не заинтересовал нового главного тренера, то и играть за сине-бело-голубых уже не буду.

Напомним, в прошлом сезоне Кержаков провёл за питерцев 18 матчей и забил два гола. Контракт форварда с "Зенитом" истёк 30 июня, на данный момент он является свободным агентом.