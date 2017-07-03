Экс-капитан "Челси" ушёл в низшую лигу, чтобы не играть против бывшего клуба

36-летний Джон Терри, ставший игроком команды второго по силе английского дивизиона, признался, что до этого отказал нескольким клубам Премьер-лиги.

Сегодня стало известно, что легендарный защитник и капитан лондонского "Челси" Джон Терри перешёл в команду Чемпионшипа — "Астон Виллу" из Бирмингема.

В интервью официальному сайту своей новой команды, футболист рассказал, что помимо приглашения "львов" ему поступало несколько предложений и от команд высшего английского дивизиона. Однако Терри всем отказал, так как не готов играть против "Челси", цвета которого защищал 22 года.

— Мне было бы непросто выйти на поле и сыграть против "Челси". Я провёл в этом клубе 22 года и горжусь каждым из проведённых в нём сезонов. Я желаю "Челси" всего наилучшего в следующем году, но теперь все мои мысли связаны с "Астон Виллой" — сказал защитник.

Напомним, за 22 сезона в составе "Челси" Джон Терри сыграл за лондонский клуб 690 матчей и забил 65 голов.