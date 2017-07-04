Рэпер Баста: Бердыев — футбольный аниматор. Приезжает, делает праздник и уезжает

Бердыев словно футбольный аниматор.Приезжает,делает праздник и уезжает на следующий корпоратив.— BastaVakulenko (@bastaakanoggano) 3 июля 2017 г.
Популярный рэпер и посол Чемпионата мира по футболу — 2018 от Ростова Василий Вакуленко, наиболее известный как Баста, высказался о Курбане Бердыеве.
— Бердыев словно футбольный аниматор. Приезжает, делает праздник и уезжает на следующий корпоратив, — отметил музыкант.
Напомним, что Бердыев покинул ФК "Ростов" и с нынешнего сезона возглавил казанский "Рубин".
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