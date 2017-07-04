Рэпер Баста: Бердыев — футбольный аниматор. Приезжает, делает праздник и уезжает

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Рэпер Баста: Бердыев — футбольный аниматор. Приезжает, делает праздник и уезжает

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев 

Известный ростовский хип-хоп-исполнитель и музыкант написал на своей странице в "Твиттере" о 64-летнем туркменском специалисте.

Популярный рэпер и посол Чемпионата мира по футболу — 2018 от Ростова Василий Вакуленко, наиболее известный как Баста, высказался о Курбане Бердыеве.

— Бердыев словно футбольный аниматор. Приезжает, делает праздник и уезжает на следующий корпоратив, — отметил музыкант.

Напомним, что Бердыев покинул ФК "Ростов" и с нынешнего сезона возглавил казанский "Рубин".

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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