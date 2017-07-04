Бразилец — победитель Лиги чемпионов в составе "Баварии" перешёл в "Марсель"

По информации французского издания L'Equipe, 29-летний полузащитник сборной Бразилии Луис Густаво подписал с "Марселем" соглашение на четыре года, а клуб заплатил за переход бразильца с немецким гражданством восемь миллионов евро. Густаво играл за "Вольфсбург" с 2013 года, в сезоне 2016/17 он сыграл 32 встречи, а всего провёл в составе "волков" 142 матча, отметился 12 голами и семью результативными передачами. А до этого бразилец выступал за "Баварию", в составе которой стал победителем Лиги чемпионов.

Кроме того, Густаво до прошедших выходных являлся действующим обладателем Кубка конфедераций. В 2013 году на домашнем турнире в Бразилии команда хозяев в финале разгромила Испанию — 3:0.