Наш ответ Чили! Фанаты в розовых ушанках спели и станцевали в метро — видео

Прошедший Кубок конфедераций в России — это не только красивые голы, борьба на поле и жаркие споры вокруг просмотра "кино" судьями. Самое смешное творилось за пределами стадионов.

Напомним, сегодня ночью Лайф уже сообщал о зажигательных танцах в вагоне-ресторане гостей из Чили.

Как оказалось, Кубок конфедераций доводит до нужных танцевальных кондиций не только гостей из Южной Америки.

Российские болельщики, за время турнира выучившие чилийские народные мотивы, после финала Германия — Чили схлестнулись в своеобразном батле с волонтёрами турнира прямо в вагоне петербургского метро. Волонтёры заряжали хиты русской попсы, но были заглушены российским исполнением чилийской фанатской песни Vamos Chilenos! под аплодисменты перуанских болельщиков.