Видеоповторов в чемпионате России по футболу пока не будет

Руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что в предстоящем сезоне ждать применения новых технологий не следует, а вот после чемпионата мира получение разрешения возможно.

— Вопрос о введении видеоповторов прорабатывался, и поддержка клубов есть. Но технической возможности оборудовать все стадионы данной системой до начала чемпионата нет, равно как и возможности получить разрешение ФИФА. Сейчас идут переговоры о том, чтобы после чемпионата мира в России осталось оборудование ФИФА. Также, возможно, технологию до чемпионата опробуют на стадионе "Краснодара" по инициативе Сергея Галицкого. Скорее стоит говорить о том, что система может заработать у нас после 2018 года, — рассказал Прядкин в интервью "Спорт-экспрессу".

По подсчётам Лайфа на основе зарубежного опыта, стоимость введения системы составит около пяти миллионов евро, то есть около 300 тысяч на каждый стадион. Однако ситуацию осложняет техническая неприспособленность некоторых российских стадионов, в частности, к размещению камер на разной высоте и под разным углом. Несколько недель назад вице-премьер правительства Виталий Мутко называл сумму 1,2 млн долларов на одну арену.