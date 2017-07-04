ХК "Динамо" — о неучастии игроков в медосмотре: Слухи обсуждать бесполезно

Пресс-атташе клуба Михаил Кравченко в интервью Лайфу рассказал, что окончательный список игроков на предстоящий сезон КХЛ станет известен 6 июля.

— В СМИ появилась информация о том, что медосмотр не будут проходить 16 хоккеистов основы. Это правда?

— Как я могу комментировать слухи? Это бесполезно. Давайте подождём окончания медосмотра, состав станет известен уже послезавтра. До этого момента говорить что-то о том, кто пропускает его, а кто — нет, не имеет смысла.

— Сейчас идёт заседание дисциплинарного комитета КХЛ по игрокам клуба, которые потребовали признать их неограниченно свободными агентами. От клуба кто-то на нём присутствует?

— Лично я нахожусь сейчас на базе и такой информацией не располагаю.

Напомним, за 2 месяца до начала сезона Континентальной хоккейной лиги "Динамо" имеет долги по зарплате перед сотрудниками в размере двух миллиардов рублей, в том числе игроками основы клуба — Максимом Карповым, Лукашом Кашпаром, Денисом Кокаревым, Алексеем Терещенко и другими.

При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку на участие в сезоне, не собирается их погашать, поскольку, по мнению Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", юридически не является правопреемником Объединённого хоккейного клуба "Динамо", выступавшего в лиге до сих пор.