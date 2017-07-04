Украинский футболист-алкоголик ушёл из клуба "Тосно"

Новичок РФПЛ на своём официальном сайте объявил о расставании с главной звездой —Артёмом Милевским.

Клуб поблагодарил Артёма за профессиональную работу и пожелал успехов в будущей карьере.

Артём Милевский — один из самых одиозных украинских футболистов современности. Он был одним из героев чемпионата мира 2006 года, когда "жовто-блакитные" вышли в 1/4 финала турнира. Однако после этого запомнился далеко не профессиональной работой, а посещением ночных клубов, гонками на элитных автомобилях.

На тренировки он, по признанию тренера киевского "Динамо" Олега Блохина, приходил пьяным, а на презентацию его как главного тренера — в халате и тапочках.

В минувшем сезоне Милевский сыграл за "Тосно" 18 матчей и не забил ни одного гола.