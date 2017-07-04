Касаткина обыграла Сайсай и вышла во второй круг Уимблдона

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Касаткина обыграла Сайсай и вышла во второй круг Уимблдона

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 

20-летняя российская теннисистка смогла пробиться в следующую стадию турнира Большого шлема.

Дарья Касаткина обыграла китайскую теннисистку Чжэн Сайсай в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Отметим, что начала игру уроженка Тольятти увереннее и сразу завладела преимуществом. Во втором сете китаянка собралась и навязала настоящую борьбу Дарье, с которой она справилась.

Следующей соперницей россиянки на этом турнире станет победительница пары Лара Арруабаррена (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония).

Напомним, Уимблдон стартовал 3 июля в Лондоне и продлится до 15 июля. Призовой фонд турнира составляет $41 073 690.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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