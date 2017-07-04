Кокорин стал капитаном "Зенита"

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Кокорин стал капитаном "Зенита"

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На официальной странице петербургского клуба в "Твиттере" появился стартовый состав на товарищеский матч против "Аустрии".

Состав "Зенита" на матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии выглядит так: Юрий Лодыгин — Бранислав Иванович, Максим Карпов, Эрнани, Ибрагим Цаллагов — Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Маурисио, Йоан Молло — Александр Кокорин, Артём Дзюба.

На скамейке запасных остались: Андрей Лунев, Егор Бабурин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Леандро Паредес, Хави Гарсия, Дмитрий Полоз, Жулиану, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Андрей Панюков, Лука Джорджевич, Юрий Жирков.

Примечательно, что с капитанской повязкой на поле вышел Кокорин.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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