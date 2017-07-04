Кубок конфедераций — 2017: цифры и факты

Подводим итог главного футбольного турнира года, который завершился в минувшие выходные в России.

Цифры Кубка конфедераций — 2017:

1. 628 304 зрителя посетили матчи Кубка конфедераций.

2. В среднем на матче присутствовало 39 269 зрителей.

3. Более 600 млн рублей было выделено из федерального бюджета на 262 бесплатных поезда для болельщиков.

4. Йоахим Лёв привёз в Россию молодой состав. Средний возраст бундестим — 24 года и 244 дня.

Главные герои Кубка конфедераций — 2017:

1. Сборная Германии впервые в своей истории стала победителем Кубка конфедераций — 2017.

2. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий немецкой команды Тимо Вернер, который забил три гола и сделал две результативные передачи.

3. Лучшим игроком Кубка конфедераций и обладателем "Золотого мяча" стал 23-летний Юлиан Дракслер (Германия).

4. "Золотую перчатку" получил чилийский голкипер Клаудио Браво.

Напомним, что международный турнир успешно прошёл в четырёх городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.