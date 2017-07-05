Легенда МЮ Руни уходит в "Эвертон"

31-летний полузащитник сборной Англии, выступающий за "красных дьяволов" с 2004 года, перейдёт в другой клуб АПЛ.

Как сообщает издание The Sun, Уэйн Руни до конца этой недели перейдёт из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон". Ливерпульскому клубу 31-летний футболист достанется бесплатно. Также известно, что заработная плата составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В настоящий момент контракт с МЮ у Руни рассчитан до 2018 года с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, что Руни с 2004 года выступает за "Манчестер Юнайтед". За это время он провёл 611 матчей и забил 287 голов. До этого капитан сборной Англии играл в "Эвертоне" (2002–2004), где имеет в архиве 90 матчей и 25 голов.