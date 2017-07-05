"Барселона" объявила о продлении контракта с Месси

Новый договор 30-летнего аргентинского суперфорварда с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.

Эта информация появилась сегодня на официальном сайте испанской команды. Сообщается, что торжественная церемония подписания нового контракта Лионеля Месси с "Барселоной" состоится 15 июля.

Как сообщает испанский портал Sport.es, все документы о продлении соглашения были готовы ещё несколько недель назад, а в прошлый вторник стороны их одобрили. Также журналисты уверены, что новый контракт сделает Месси самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Напомним, Лионель Месси стал игроком основного состава "Барсы" в 2003 году. За это время футболист провёл с командой 585 матча, в которых забил 510 голов. В составе сине-гранатовых аргентинец пять раз признавался лучшим футболистом планеты, восемь раз выигрывал чемпионат Испании и четыре — Лигу чемпионов.