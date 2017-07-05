Телеканал ВВС обратился к ФИФА с просьбой перенести финал ЧМ-2018

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Телеканал ВВС обратился к ФИФА с просьбой перенести финал ЧМ-2018

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Фото: twitter.com

По данным британского издания Daily Mail, английский телеканал обратился к Международной федерации футбола и попросит перенести время начала матча решающей игры на Мундиале.

Причиной обращения ВВС к ФИФА о временном переносе финального матча чемпионата мира, который пройдёт в России в 2018 году, стало проведение в этот же день финала теннисного турнира Уимблдона.

Английское СМИ просит перенести матч на более позднее время. В настоящий момент планируется, что финал ЧМ начнётся в 18:00 по московскому времени, а финал турнира Большого шлема — в 16:00.

В ВВС переживают, что в один день может состоятся два финала, важных для всех англичан: их сборная по футболу и теннисист Энди Маррей могут выйти в решающие стадии своих турниров.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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