Телеканал ВВС обратился к ФИФА с просьбой перенести финал ЧМ-2018

По данным британского издания Daily Mail, английский телеканал обратился к Международной федерации футбола и попросит перенести время начала матча решающей игры на Мундиале.

Причиной обращения ВВС к ФИФА о временном переносе финального матча чемпионата мира, который пройдёт в России в 2018 году, стало проведение в этот же день финала теннисного турнира Уимблдона.

Английское СМИ просит перенести матч на более позднее время. В настоящий момент планируется, что финал ЧМ начнётся в 18:00 по московскому времени, а финал турнира Большого шлема — в 16:00.

В ВВС переживают, что в один день может состоятся два финала, важных для всех англичан: их сборная по футболу и теннисист Энди Маррей могут выйти в решающие стадии своих турниров.