Веснина уже в восьмой раз проиграла Азаренко и покидает Уимблдон

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Веснина уже в восьмой раз проиграла Азаренко и покидает Уимблдон

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Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Российская теннисистка уступила в двух сетах белоруске в третий игровой день турнира Большого шлема.

30-летняя российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина проиграла Виктории Азаренко (Беларусь) в рамках второго круга Уимблдона со счётом 3:6, 3:6.

Отметим, что по ходу матча у Весниной возникли проблемы со спиной и она была вынужденна попросить паузу.

Веснина и Азаренко уже в восьмой раз вышли на корт друг против друга. Примечательно, что во всех поединках победу одерживала 27-летняя белоруска.

<p>Виктория Азаренко. Уимблдон — 2017.</p><p>Фото: REUTERS/Stefan Wermuth</p>

Напомним, что для экс-первой ракетки мира это первый турнир Большого шлема после 11-месячного перерыва, связанного с рождением сына.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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