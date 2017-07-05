Веснина уже в восьмой раз проиграла Азаренко и покидает Уимблдон

Российская теннисистка уступила в двух сетах белоруске в третий игровой день турнира Большого шлема.

30-летняя российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина проиграла Виктории Азаренко (Беларусь) в рамках второго круга Уимблдона со счётом 3:6, 3:6.

Отметим, что по ходу матча у Весниной возникли проблемы со спиной и она была вынужденна попросить паузу.

Веснина и Азаренко уже в восьмой раз вышли на корт друг против друга. Примечательно, что во всех поединках победу одерживала 27-летняя белоруска.

Напомним, что для экс-первой ракетки мира это первый турнир Большого шлема после 11-месячного перерыва, связанного с рождением сына.