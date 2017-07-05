У "Уфы" заберут 500 млн рублей для "Салавата Юлаева"

Как стало известно Лайфу, в клубе Премьер-лиги грядут серьёзные перемены в связи с сокращением финансирования.

По нашей информации, футбольный клуб "Уфа" лишится 500 миллионов рублей из региональной казны. Ранее глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявлял, что годовой бюджет футбольного клуба составляет около 1,3 миллиарда рублей.

Деньги будут направлены на хоккейный клуб "Салават Юлаев". Напомним, в межсезонье в "Салават" пришёл финский тренер Эркка Вестерлунд, а клуб проводит активную трансферную кампанию и собирается бросить вызов СКА в борьбе за Кубок Гагарина.

Клуб "Уфа" в минувшем сезоне под руководством Сергея Семака занял седьмое место в чемпионате России — самое высокое в истории футбольной команды из столицы Башкортостана.