Экс-бойфренд жены Месси: Антонелла ушла от меня не к кому-то, а к самому Лео!

Бывший парень Антонеллы Рокуццо прокомментировал недавнюю свадьбу девушки с аргентинским суперфорвардом "Барселоны".

Как выяснил AS Tikitakas, отношения Месси и Рокуццо действительно начались давно — в 2007 году, но пара вместе не с раннего детства, как неоднократно писали в СМИ ранее.

Оказывается, до Лео девушка всерьёз встречалась с другим молодым человеком. Однако вскоре бросила его ради начинающего тогда карьеру в "Барселоне" футболиста Лионеля Месси.

Экс-бойфренд Антонеллы признался, что после разрыва утешает себя мыслью о том, что в борьбе за любимую девушку уступил не кому-нибудь, а самому Лионелю Месси.

Напомним, свадьба Месси и Рокуццо состоялась 30 июня в родном городе пары в Аргентине — Росарио.