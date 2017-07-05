Экс-бойфренд жены Месси: Антонелла ушла от меня не к кому-то, а к самому Лео!

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Экс-бойфренд жены Месси: Антонелла ушла от меня не к кому-то, а к самому Лео!

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Фото:REUTERS/Marcos Brindicci

Бывший парень Антонеллы Рокуццо прокомментировал недавнюю свадьбу девушки с аргентинским суперфорвардом "Барселоны".

Как выяснил AS Tikitakas, отношения Месси и Рокуццо действительно начались давно — в 2007 году, но пара вместе не с раннего детства, как неоднократно писали в СМИ ранее.

Оказывается, до Лео девушка всерьёз встречалась с другим молодым человеком. Однако вскоре бросила его ради начинающего тогда карьеру в "Барселоне" футболиста Лионеля Месси.

Экс-бойфренд Антонеллы признался, что после разрыва утешает себя мыслью о том, что в борьбе за любимую девушку уступил не кому-нибудь, а самому Лионелю Месси.

<p>Антонелла Рокуццо с бывшим парнем.</p><p>Фото: as.com/tikitakas</p>

Напомним, свадьба Месси и Рокуццо состоялась 30 июня в родном городе пары в Аргентине — Росарио.

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