Пётр I, панда и миньон о Кубке конфедераций и сборной России

Лайф опросил людей в самом центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади о главном футбольном турнире года.

Санкт-Петербург, где состоялся финал Кубка конфедераций, продолжает жить футболом. В городе всё ещё много иностранцев, и разговоры о международном турнире не угасают.

Интересно, что колумбиец, приехавший в Северную столицу вместе со своим другом из Чили, в курсе, как отдыхают русские футболисты, включая шампанское и частные самолёты. А некоторые аниматоры, работающие в костюмах животных, разбираются в футболе лучше многих звёздных экспертов.

Напомним, что в минувшие выходные в России завершился Кубок конфедераций, который стал генеральной репетицией чемпионата мира по футболу. Мировое первенство также пройдёт в нашей стране в 2018 году.