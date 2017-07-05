Черчесов: Акинфеева не сглазили, но его нужно поддержать

Главный тренер национальной сборной по футболу в разговоре с RT прокомментировал ошибку голкипера в матче Кубка конфедераций против Мексики.

— С Акинфеевым мы это не обсуждали, — отметил Станислав Черчесов. — Иногда лучше промолчать. Наступит определённый день, когда мы поговорим. На мой взгляд, нужно проанализировать эту ситуацию и двигаться дальше.

— За высказывания Игоря после игры тоже можно понять. Не надо зацикливаться на этом. Сейчас нужно поддержать человека. Не согласен, что Игоря сглазили. Это просто стечение обстоятельств, — отметил 53-летний специалист.

Напомним, что Россия уступила мексиканцам в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций со счётом 1:2 и выбыла из домашнего турнира.