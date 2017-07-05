Один пост в "инстаграме" Роналду стоит $400 тысяч

Стала известна цена одного рекламного объявления в соцсети 32-летнего португальского футболиста мадридского "Реала".

Согласно исследованиям компании Hopper, Криштиану Роналду занимает третье место заработку за рекламные посты в "Инстаграме" — за каждый пост КриРо получает не менее $400 тысяч. Отметим, что на страничку футболиста подписано более 160 миллионов человек.

На второй строчке с $500 тысячами за пост расположилась звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Возглавляет рейтинг самых дорогих звёздных соцсетей "инстаграм" американской певицы Селены Гомес. За рекламу в её аккаунте придётся выложить не менее $550 тысяч.