Один пост в "инстаграме" Роналду стоит $400 тысяч

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Один пост в "инстаграме" Роналду стоит $400 тысяч

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Фото:REUTERS/Darren Staples

Стала известна цена одного рекламного объявления в соцсети 32-летнего португальского футболиста мадридского "Реала".

Согласно исследованиям компании Hopper, Криштиану Роналду занимает третье место заработку за рекламные посты в "Инстаграме" — за каждый пост КриРо получает не менее $400 тысяч. Отметим, что на страничку футболиста подписано более 160 миллионов человек.

На второй строчке с $500 тысячами за пост расположилась звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Возглавляет рейтинг самых дорогих звёздных соцсетей "инстаграм" американской певицы Селены Гомес. За рекламу в её аккаунте придётся выложить не менее $550 тысяч.

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