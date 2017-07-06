Обошли Узбекистан. Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Исходя из обновлённых данных на сайте Международной федерации футбола (ФИФА), российская национальная команда отыграла всего одну позицию и теперь занимает 62-ю строчку.

После розыгрыша Кубка конфедераций — 2017 сборная России с 63-й позиции смогла подняться на одну ступень в рейтинге организации.

Интересно, что ранее эту строчку занимала национальная команда Узбекистана, которая теперь на 65-м месте.

Такой небольшой отыгрыш стал возможен после единственной победы футболистов Станислава Черчесова в официальных матчах на Кубке конфедераций (Россия — Новая Зеландия (2:0). — Прим. Лайфа).

Также отметим, что в рейтинге сменился лидер. После победы на КК-2017 сборная Германии отыграла две позиции и с третьего поднялась на первое место. Бывший лидер таблицы — Бразилия — опустилась на вторую строчку, команда Аргентины — третья.