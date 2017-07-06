Поймал, доехал, победил! Игроки "Мордовии" добрались на матч в Рязани автостопом

Поездка на предсезонную игру для клуба ПФЛ "Мордовия", всего пару лет назад выступавшего в Премьер-лиге, обернулась приключением.

По дороге в город, где была запланирована встреча с ФК "Рязань", автобус команды сломался. Игрокам пришлось прибегнуть к использованию других транспортных средств, а именно добираться на попутках. Небольшой фотоотчёт о путешествии в свой "инстаграм" выложил защитник клуба Юрий Лебедев.

Не плохое начало Публикация от 8⃣Leba7⃣ (@lebas87) Июл 4 2017 в 11:14 PDT

По словам Лебедева, водитель подбросившей до города машины даже не взял с игроков денег, ещё и "до гостишки довёз".

Ехали игроки (по крайней мере те, кто был с Лебедевым) в BMW. Игрок "Луч-Энергии" Андрей Мязин охарактеризовал выбор саранских футболистов как "неплохой".

Как сообщили Лайфу в пресс-службе "Мордовии", голосовать на шоссе пришлось не всем футболистам: часть состава забрал ФК "Рязань", выславший свой автотранспорт, за что саранцы благодарят соперника. А обратно игроки доехали на специальном автобусе, который вызвали из Саранска.

Что самое интересное: контрольный матч против "Рязани" команда в итоге выиграла со счётом 2:1.

"Мордовия" в предстоящем сезоне будет выступать в ПФЛ, третьем по силе дивизионе российского футбола, где считается одним из фаворитов. Два года назад клуб выступал в Премьер-лиге, а в сезоне 2014/15 под руководством Юрия Сёмина и вовсе занял в РФПЛ восьмое место.