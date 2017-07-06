В Германии телеканал уволил эксперта за отказ обсуждать проблему допинга в РФ

Как сообщает Die Welt, немецкий канал ARD отстранил бывшего футболиста "Баварии", а ныне ТВ-эксперта Мехмета Шолля от работы на Кубке конфедераций — 2017 из-за нежелания того говорить о допинге в России.

Перед матчами полуфинала КК-2017 ARD планировал выпустить в эфир большую программу о допинге в российском футболе. В ней по задумке немецких телевизионщиков должен был присутствовать и спортивный эксперт Мехмет Шолль, который до этого в студии комментировал итоги матчей турнира.

Сообщается, что Шолль отказался разговаривать на тему допинга в России, а предпочёл сосредоточиться на обсуждении игры национальной сборной Германии на Кубке конфедераций. В результате разногласий руководство телеканала решило отстранить Шолля от эфира вообще.

Напомним, ранее ARD на основании показаний информаторов WADA неоднократно снимал фильмы о допинге в российском спорте.