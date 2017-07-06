В Германии телеканал уволил эксперта за отказ обсуждать проблему допинга в РФ

Перед матчами полуфинала КК-2017 ARD планировал выпустить в эфир большую программу о допинге в российском футболе. В ней по задумке немецких телевизионщиков должен был присутствовать и спортивный эксперт Мехмет Шолль, который до этого в студии комментировал итоги матчей турнира.
Сообщается, что Шолль отказался разговаривать на тему допинга в России, а предпочёл сосредоточиться на обсуждении игры национальной сборной Германии на Кубке конфедераций. В результате разногласий руководство телеканала решило отстранить Шолля от эфира вообще.
Напомним, ранее ARD на основании показаний информаторов WADA неоднократно снимал фильмы о допинге в российском спорте.
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