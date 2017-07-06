Менеджер Карякина: Как побеждать Каспарова? Садиться и играть!

Менеджер российского шахматиста Сергея Карякина Кирилл Зангалис прокомментировал Лайфу скорую встречу лучшего российского шахматиста и 13-го чемпиона мира на турнире в американском Сент-Луисе.

— Кирилл, что думаете по поводу возвращения в шахматы Каспарова?

— У нас СМИ и простые болельщики пока не очень разбираются в шахматах. Никакое это не возвращение, Каспаров выступит в одном коммерческом турнире. Вероятно — по приглашению своего хорошего знакомого, миллионера Рекса Синкфилда, который долгое время поддерживает этот спорт в США. Для шахмат это очень здорово. Очень интересно, в какой форме Гарри Кимович спустя столько лет после завершения карьеры. Карякин никогда с ним за доской не встречался.

— Карякину как раз предстоит сразиться с чемпионом мира на турнире. Как будете готовиться?

— Готовиться к быстрым шахматам и блицу особо и не надо. Надо садиться и играть. Здесь скорость игры нивелирует преимущество современных гроссмейстеров. А Гарри Кимович — грандиозный шахматист. Не уверен насчёт его перспектив закончить турнир в тройке, но если он будет в середине таблицы — это будет очень неплохой результат.

Турнир в Сент-Луисе с призовым фондом 300 тысяч долларов пройдёт со 2 по 12 августа, по окончании соревнований пройдут турниры по быстрым шахматам и блицу, в которых примут участие 10 шахматистов, в том числе Сергей Карякин и Гарри Каспаров.