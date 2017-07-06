Перехватили у Абрамовича: "МЮ" купит у "Эвертона" Лукаку за 85 млн евро

Битва за бельгийского нападающего Ромелу Лукаку между "Манчестером Юнайтед" и "Челси" выходит на новый виток.

Как сообщают английские СМИ, "Эвертон" и манкунианцы практически договорились по трансферу 24-летнего бельгийца. По информации BBC, сделка должна быть оформлена до начала предсезонного тура команды по США — на это рассчитывает Жозе Моуринью.

На Лукаку также продолжает претендовать "Челси", где он играл в 2011–2014 годах.

При этом сумма в 85 млн евро ниже, чем сообщалось ранее. До этого в СМИ фигурировала цифра 100 и даже 115 млн евро, что бы делало покупку игрока самой дорогой в истории футбола.