Кузнецова вышла в третий круг Уимблдона, выбив из турнира Макарову

32-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова в двух сетах победила 29-летнюю соотечественницу Екатерину Макарову в матче второго круга Открытого чемпионата Великобритании.
Встреча россиянок продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:0, 7:5 в пользу восьмой ракетки мира — Кузнецовой.
Соперницей Светланы Кузнецовой в третьем раунде турнира станет победительница пары Варвара Лепченко (США) — Полина Херцог (Словения).
Напомним, Уимблдон стартовал 3 июля и продлится до 16 июля. Призовой фонт третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — £31,6 млн.
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