Мутко надеется, что сборная России будет одним из фаворитов чемпионата мира-2018

Вице-премьер правительства и глава РФС Виталий Мутко открыл в "Лужниках" турне кубка мира по России.

Трофей увидят 24 города страны, от Владивостока до Калининграда, а также более чем 50 стран по всему миру — это рекордный маршрут. Начало путешествия намечено на сентябрь этого года.

На официальной церемонии старта тура кубка мира в "Лужниках" присутствовал и Виталий Мутко, который положительно оценил итоги Кубка конфедераций и выразил надежду на высокий результат российской национальной команды на предстоящем чемпионате мира:

— На Кубке конфедераций был прекрасный футбол высокого класса. Мы показали, что он может в себя влюблять, показали своё гостеприимство. Но всё основное только впереди. Уверен, что Россия и ФИФА проведут мундиаль так же качественно.

Кто выиграет чемпионат мира? Сильнейшая команда, которая будет желать победы больше всех. Надеюсь, среди таких команд-претендентов будет и российская сборная.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.