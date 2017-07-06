Футболисты бразильского клуба уволены за съёмку полового акта в раздевалке

Руководство клуба "Гаушу", играющего в одной из низших лиг чемпионата Бразилии, приняло решение об увольнении проводивших неоднозначно досуг работников.

На видео три футболиста занимаются сексом в раздевалке команды, а четвёртый снимает действо на камеру.

Кино попало к президенту клуба Жилмару Россу. Тот, по его собственному утверждению, нажал на кнопку "Воспроизвести", но тут же удалил видео. А заодно и игроков из "Гаушу".

Как сообщили бразильские СМИ, решение было принято Россу на основании распоряжения, по которому нельзя снимать видео в раздевалке без разрешения клуба. Одновременно с этим он заявил, что футбольный клуб — не блюститель морали и нравственности:

— Игроки вправе делать вне работы что угодно — напиваться, заниматься половыми актами с женщинами и мужчинами — это нас не интересует.

Тема гомосексуализма уволенных игроков была также затронута в интервью с Россу — многие обвинили профессора социологии в гомофобии:

— Если бы видео было сделано людьми гетеросексуальной ориентации, реакция была бы такой же. Насколько я знаю, они не геи, но теперь им придётся это доказывать.

После предания огласке инцидента в "твиттере" клуба появилась следующая цитата из Евангелия от Матвея: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты".

Любопытно, что в первом матче после отстранения от работы игроков команда проиграла 0:3.