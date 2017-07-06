Аршавин стал на шаг ближе к Лиге Европы

Казахстанский "Кайрат" вышел во второй отборочный раунд еврокубка, разгромив по сумме двух матчей литовский "Атлантас" — 8:1.

В ответном матче в Клайпеде команда из Алма-Аты одержала волевую победу — 2:1. Открыли счёт литовцы усилиями молдавского футболиста Андрея Чофу, однако ещё в первом тайме отличились бывший полузащитник "Анжи" Иво Иличевич с пенальти и экс-форвард "Краснодара" Жерар Гоу, установив окончательный счёт встречи — 2:1.

36-летний Андрей Аршавин провёл на поле 82 минуты.

В первой игре в Казахстане "Кайрат" разгромил "Атлантас" со счётом 6:0, Аршавин оформил дубль.

Во втором отборочном раунде "Кайрат" сыграет с победителем пары "Скендербеу" (Албания) — "Сант-Хулия" (Андорра).