Россия за четыре часа потеряла трёх теннисистов на Уимблдоне

Окончание четвёртого дня турнира Большого шлема в Великобритании принесло России больше поражений, чем побед.

Михаил Южный выиграл первый сет у финалиста прошлого турнира канадца Милоша Раонича и имел несколько сетболов, чтобы взять вторую партию в матче, но сыграл более осторожно, чем можно было, и в итоге уступил три сета подряд и закончил борьбу в Уимблдоне.

Дарья Касаткина без борьбы уступила Анне Контавейт из Эстонии — 3:6, 2:6 за 55 минут. Таким образом, в женском турнире Россию осталась представлять только Светлана Кузнецова, которую в 1/16 финала ждёт словенка Полона Херцог.

Свой матч проиграл и Андрей Рублев, в пяти сетах уступив испанскому теннисисту Альберту Рамос-Виньоласу — 5:7, 7:6, 6:4, 3:6, 4:6.