"Реал" согласовал контракт с самым талантливым футболистом Европы

По информации СМИ, мадридцы достигли соглашения о переходе юного форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

18-летний француз заключит контракт на 6 лет и будет ежегодно получать около 6-7 млн евро.

Мбаппе посетил базу лучшего клуба Европы, где провёл переговоры с президентом Флорентино Пересом и тренером Зинедином Зиданом. Как сообщает источник, молодому таланту заявили, что Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема уже не "неприкосновенны" и не гарантировали себе место в составе.

Если Мбаппе действительно согласен на переход, "Реалу" предстоит договориться с клубом нападающего — "Монако". По сведениям Marca, переговоры о трансфере начнутся после продажи "Королевским клубом" другого форварда, Альваро Мораты.

Мбаппе стал одним из главных открытий Лиги чемпионов-2016/17, забив в плей-офф 6 мячей.