Турецкий "Фенербахче" включился в борьбу за Смолова

Как сообщает Futbolarena, 27-летний нападающий "Краснодара" и сборной России попал в сферу интересов стамбульской команды.

По информации турецких журналистов, в летнее трансферное окно Фёдор Смолов может сменить не только команду, но и чемпионат. Один из самых известных турецких клубов — стамбульский "Фенербахче" заинтересован в услугах российского футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что на Смолова претендуют сразу несколько российских команд. В их числе действующий чемпион РФПЛ — московский "Спартак" и один из самых богатых клубов России — петербургский "Зенит".

Фёдор Смолов начал выступать за "Краснодар" с июня 2015 года. С того момента он провёл за "быков" 75 матчей, в которых отличился голами 49 раз. В сезоне 2016/17 форвард сыграл 31 встречу и забил 25 голов.