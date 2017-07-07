ЦСКА подписал двух российских игроков НХЛ за день

Контракты на три года с московскими армейцами заключили Никита Нестеров и Михаил Григоренко.

24-летний защитник Нестеров провёл несколько сезонов в "Тампа-Бэй", а перед сезоном 2016/17 перешёл в "Монреаль", где не сумел закрепиться в составе. Всего в НХЛ он сыграл 132 матча и набрал 33 (9+24) очка.

Кроме того, армейцы усилили и линию атаки. Ближайшие три сезона в Москве проведёт 23-летний нападающий Михаил Григоренко, который был основным игроком "Колорадо", а в НХЛ в общей сложности отметился 22 шайбами и 42 передачами в 217 играх.

Напомним, до этого ЦСКА вернул из-за океана крайнего форварда "Филадельфии" Романа Любимова.